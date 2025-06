AVISO DE PRIVACIDAD

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES.

Editorial Televisa, S.A. de C.V. (en adelante “ET”) con domicilio en Av. Vasco de Quiroga 2000, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, México, D.F., tiene la convicción de proteger la información personal proporcionada por sus usuarios (en adelante “Datos Personales”) y es el responsable de su Tratamiento (término que se define más adelante) cuando sean recabados a través de los sitios de Internet de Editorial Televisa, tal como (en adelante el “Sitio”).

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO.

ET podrá solicitar y/o recabar a través del Sitio, los Datos Personales de los usuarios para los fines abajo señalados, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran, o bien, cuando sea solicitado por autoridades competentes (en adelante el “Tratamiento”). ET y/o cualquier tercero que llegue a intervenir en cualquier fase del Tratamiento de Datos Personales, guardará confidencialidad respecto de los mismos cuando tengan dicho carácter, conforme a las disposiciones legales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “México”).

Los Datos Personales que los usuarios proporcionen al momento de su ingreso y/o registro al Sitio tienen como finalidad (i) poder proporcionarles la mayor experiencia personalizada en el uso de los servicios y productos que ET proporciona, (ii) para hacer posible que nuestros anunciantes puedan llegar a grupos de audiencia adecuados, (iii) así como para generar bases de datos que ET utilizará para fines comercial, de publicidad y promoción, (iv) que el Usuario pueda participar en concursos o promociones patrocinadas por ET o por terceros, (v) participar en las encuestas puestas en práctica para evaluar y/o proporcionar de manera más satisfactoria los Servicios, (vi) generar bases de datos que ET utilizará para invitaciones a eventos, o (vii) cuando los Usuarios quieran hacer una compra.

DATOS PERSONALES A RECABAR.

Los Datos Personales que se solicitan del usuario son:

Nombre completo

Correo electrónico



Sexo

País

Estado

Fecha de nacimiento

En caso de no contar con los datos señalados el usuario no podrá acceder a los servicios para los que se requirieron.

CONSENTIMIENTO.

El ingreso y/o registro a través del Sitio implica el consentimiento pleno y sin reservas de los usuarios para el Tratamiento de sus Datos Personales de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad.

PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO DE MENORES

En el caso de Tratamiento de Datos Personales de menores se estará sujeto a lo siguiente.

Se entenderá por “menores” a todos los menores de edad o personas en estado de interdicción y por “padres” a tutores, representantes legales o personas que ejercen la patria potestad sobre los mismos de conformidad con el Código Civil Federal.

A efecto de brindar mayor protección y seguridad a los menores, Televisa no recaba datos personales de los mismos para que puedan acceder casi a la totalidad del contenido que se encuentra en el Sitio. No obstante, en algunos casos, como para registro de concursos, entre otros, se podrán solicitar datos personales de menores, tales como nombre, edad y correo electrónico siempre salvaguardando la privacidad y seguridad de los mismos.

En los casos en que dichos datos se soliciten, se tomarán las siguientes medidas a efecto de protegerlos:

Al momento de recabar los datos, se solicita la dirección de correo electrónico de los padres a efecto de enviar una notificación por dicho medio para que éstos se informen de la voluntad de los menores de acceder a las funciones del Sitio que así lo requieran y principalmente para que otorguen o nieguen el consentimiento respecto a la obtención, almacenamiento y tratamiento de los datos personales de los menores.

Se envía el correo electrónico a la dirección proporcionada con la información de la cuenta del menor y en el mismo se incluye una liga en la cual podrá indicar si da o no su consentimiento.

Una vez que los padres autoricen el registro del menor, éste podrá acceder a las funciones del Sitio que así lo requieran, sin autorización adicional de los mismos. Es decir la cuenta del menor queda autorizada para navegar libremente en el Sitio.

Si Televisa no recibe respuesta por parte de los padres dentro de 24 (veinticuatro) horas siguientes al envío de la notificación, los datos de los menores serán eliminados de nuestra base de datos, y éste no contará con acceso a las partes del Sitio que requieran para su funcionamiento el tratamiento de Datos Personales.

Si un menor resultara ser ganador de algún concurso, se le notificará a sus padres por correo electrónico a la dirección que durante el registro se proporciona y se solicitarán Datos Personales adicionales tales como identificación oficial de los padres, estado, teléfono para hacer posible a Televisa la entrega de los premios. Televisa, podrá publicar en el Sitio el nombre del ganador, la primera letra de su apellido, ciudad y el país en el que reside.

Nuestra política de privacidad y procedimientos siempre se encuentran publicados y abiertos al público en general para que los padres puedan estar informados y tomar la decisión que consideren adecuada respecto al tratamiento de Datos Personales de sus menores.

Los padres podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de Datos Personales de conformidad con lo establecido en el apartado correspondiente del presente aviso de privacidad y de las leyes aplicables en la materia.

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES.

ET cuenta con medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad para la protección de Datos Personales proporcionados por los usuarios. No obstante lo señalado en el apartado de Consentimiento, ET tomará las acciones, medidas y previsiones especiales que considere necesarias, a fin de salvaguardar el derecho a la protección de Datos Personales de menores de edad e incapaces.

Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales vía correo electrónico y/o vía telefónica por parte de ET puede solicitarlo a través de privacidaddedatos@editorial.televisa.com.mx .

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL SITIO.

El Sitio podría contener hipervínculos o hipertextos “links”, banners, botones y/o herramientas de búsquedas en la “World Wide Web” que al ser utilizados por los usuarios transportan a otros portales o sitios de Internet que podrían ser propiedad de terceros. Los Datos Personales que los usuarios llegaren a proporcionar a través de estos portales o sitios de Internet no se encuentran contemplados por este Aviso de Privacidad y su Tratamiento no es responsabilidad de ET. Recomendamos a los usuarios verificar los Avisos de Privacidad desplegados y aplicables a estos portales y sitios de Internet.

Los usuarios podrán encontrar dentro del Sitio, páginas, promociones, micrositios, tiendas virtuales, encuestas, bolsas de trabajo y otros servicios que pueden estar compartidos con terceros y que podrían solicitar sus Datos Personales (en adelante “Sitios de Terceros”). Cualquier información relacionada con los Datos Personales que se proporcionen a través de los Sitios de Terceros se sujetará a los respectivos avisos de privacidad que se contengan en cada uno de ellos, salvo que ET señale lo contrario.

ET advierte a sus usuarios que algunos servicios del Sitio podrían incluir, de manera enunciativa más no limitativa, foros de discusión, páginas de Internet personales, avisos clasificados, correos electrónicos, salas de chat, entre otros. Por lo tanto, los Datos Personales que se revelen a través de dichos medios podrían en algunos casos ser accesibles por terceras personas. ET no será responsable por el uso, publicación, revelación y/o divulgación que se haga respecto de los Datos Personales usados, publicados, revelados y/o divulgados a través de los medios antes enunciados. Recomendamos a los usuarios ser cuidadosos y responsables sobre toda información de carácter personal que proporcionen en dichos medios.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

ET podrá, sin consentimiento del titular, revelar, divulgar y/o transferir dentro y fuera del país los Datos Personales proporcionados por los usuarios, a sus empresas filiales, subsidiarias y/o relacionadas, así como para dar cumplimiento con disposiciones legales que así lo requieran, o bien cuando sea solicitado por autoridades competentes.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE LOS TITULARES DE DATOS PERSONALES Y REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO.

Los padres de los usuarios podrán solicitar el ejercicio de sus derechos a:

Accesar a sus Datos Personales;

Rectificar sus Datos Personales cuando sean inexactos o incompletos;

Cancelar sus Datos Personales;

Oponerse por causa legítima al Tratamiento de sus Datos Personales, y/o

Revocar su consentimiento para el Tratamiento de sus Datos Personales en cualquier momento, a fin de que se deje de hacer uso de los mismos.

Sin embargo es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud para cancelar sus Datos Personales, oponerse al Tratamiento o revocar su consentimiento, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus Datos Personales. El usuario deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará la suspensión del servicio o la conclusión de su relación con ET.

El ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales y Revocación del consentimiento que realicen los usuarios deberá realizarse previa solicitud a ET y contener al menos lo siguiente:

El nombre del titular, domicilio y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su solicitud;

Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;

La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados (en el caso de rectificación se deberá indicar las modificaciones a realizar y aportar la documentación que sustente su petición);

Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los Datos Personales.

Para efecto de lo anterior ET pone a disposición de los usuarios el siguiente correo electrónico: privacidaddedatos@editorial.televisa.com.mx .

ET dará respuesta a la solicitud de los usuarios en un plazo no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la petición correspondiente, a través del correo electrónico que haya sido proporcionado para tal efecto.

El ejercicio por parte de los usuarios de los derechos antes mencionados deberá sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes en México.

COOKIES Y WEB BEACONS.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios en el Sitio, ET podrá utilizar “cookies”. Para efectos del presente Aviso de Privacidad “cookies” se identificará como los archivos de texto de información que un sitio web transfiere al disco duro de la computadora de los usuarios con el objeto de almacenar ciertos registros y preferencias. ET puede utilizar “cookies” para mejor entendimiento de la interacción de los usuarios con el Sitio y los servicios que se proporcionan. El Sitio puede permitir publicidad o funciones de terceros que envíen “cookies” a las computadoras de los usuarios. Mediante el uso de “cookies” no se identifica personalmente a los usuarios, únicamente a sus computadoras.

Por su parte las “web beacons” son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico que pueden ser utilizadas para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, horario de navegación, duración del tiempo de interacción en el Sitio, secciones consultadas, páginas de Internet accedidas previo a la nuestra y el tipo de navegador utilizado.

Los usuarios podrán cambiar sus opciones a través de sus equipos de cómputo y/o navegadores para dejar de aceptar “cookies” y/o “web beacons” o bien confirmar si aceptan o no las mismas.

DATOS PERSONALES SENSIBLES.

De conformidad con la legislación mexicana vigente, se conocen como “Datos Personales Sensibles” a: “aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y/o morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.

En caso de que ET llegue a requerir Datos Personales Sensibles de los usuarios, estos deberán proporcionar su consentimiento expreso.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

ET se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el contenido del presente Aviso de Privacidad. Cualquier cambio en el Aviso de Privacidad le será informado a sus usuarios a través del Sitio.

Una vez que se publique el Aviso de Privacidad en el Sitio entrará en vigor automáticamente.

La fecha de última actualización del presente aviso es el 27 de febrero de 2014.