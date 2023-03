¿Por qué la ropa que usas es perfecta para romper barreras y estereotipos?

Suena tu despertador, te levantas y abres tu clóset. Echas un vistazo rápido a lo que tienes enfrente y revisas tu agenda para ver qué asuntos o juntas tienes hoy y, a partir de eso, eliges lo que te pondrás. ¿Sabías que gracias a esa elección muchas cosas buenas podrían pasar?

Y es que la ropa tienen un efecto poderoso sobre tu estado de ánimo, actitud frente a tus amigos, compañeros, gente con la que te cruzas y, en general, en tu bienestar, porque cuando decides ponerte algo que te gusta y con lo que te sientes cómoda, de buen humor y bonita, puedes conquistarlo todo.

En cambio, si no haces una elección consciente y te pones lo primero que encuentras o que tienes limpio, puede que tu confianza no sea la misma y no sientas esa motivación extra que te puede dar una chamarra con la que consideras que tu personalidad es más fuerte, o esa falda con vuelo con la que sientes una total alegría, como para poder enfrentar cualquier contratiempo que surja en el día.

La ropa es parte de tu personalidad e influye positivamente para que des lo mejor de ti, y aunque tomar en cuenta las tendencias es clave para tener un guardarropa exitoso, al final de cuentas lo más importante es crear tu propio estilo.

Mujeres reales, más moda inclusiva

La moda es para todas y todos. Afortunadamente ya se han dado grandes pasos para entender y aceptar que los cuerpos son únicos y diversos, y que las tallas son solo un parámetro para saber qué pantalón o blusa probarte, más no un molde en el que se tenga que encajar.

Hoy en día ya son muy pocas las marcas que solamente consideran ciertos modelos o tamaños de personas. Eso se está acabando. Y también cada vez son más las tiendas de moda que abrazan esa diversidad e inclusión que el mundo pide a gritos, como Liverpool, la cadena de almacenes departamentales que tiene una oferta muy atractiva y amplia de que a veces ni te imaginas.

Basta con echar un vistazo a la variedad de prendas y accesorios que pueden ir desde un fabuloso street style, hasta las maxiprendas, moda cut out, transparencias, crochet, outfits deportivos, chamarras, pantalones, zapatos increíbles, tops, trajes de baño, bolsos y su nuevo servicio de renta de vestidos.

No importa cuál sea tu estilo: atrevido, clásico, romántico, o en qué etapa de tu vida te encuentres, en Liverpool puedes encontrar diseños que te inspiren a seguir siendo tú y que te ayuden a redescubrir tu brillo. Todo en un solo lugar. Todo en Liverpool.