Dua Lipa, Grammys 2021 y un poco de Cher: la combinación perfecta para este año. Justo lo que necesitábamos para tener una gran diva actual.

Dua Lipa ha tomado de ejemplo a nuestra ícono de estilo definitivo: Cher. En la alfombra roja de los Premios Grammy 2021, la cantante inglesa se pavoneó con una mirada que nos dejó sin aliento y que canalizó a la histórica cantante. Con el movimiento de cabello característico y todo.

Cher no asistió a la ceremonia virtual de este año, pero su presencia se sintió gracias a Lipa. En los premios Grammy de 1974, la leyenda de 74 años vistió una falda blanca y un top de bikini con una mariposa de lentejuelas al centro. Ella también tenía uno en el pelo.

Casi cinco décadas después, Lipa básicamente le dijo: I got you, babe. (¿Ya sabes? Por la canción… Bueno, quizás eres muy joven). Con un vestido de columna muy brillante y súper ajustado que presentaba una mariposa en el busto, Lipa llamó la atención. El conjunto de Atelier Versace era sensual, glamoroso e hizo una declaración, características que definitivamente encajan con el modus operandi de Cher. Lipa también complementó su look con anillos de Anaya y Spinelli Kilcollin.

Éste fue el segundo look de Lipa para la noche; primero usó un vestido tuxedo y tacones verde neón, también de Versace. Y a juzgar por la gran cantidad de nominaciones que tiene, el número inspirado en Cher probablemente no será el último.

Incluso con todos los ojos puestos en ella, Lipa —como Cher antes que ella— comprende la importancia de separar su personalidad pública de su vida privada. «Me he vuelto más privada porque gran parte de mi vida es pública, y probablemente me censuro más de lo que solía hacerlo», dijo recientemente a Los Angeles Times . «Tampoco me encanta la idea de hacer música para los titulares o para la controversia».