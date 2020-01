6 errores comunes que cometemos durante las rebajas

Oficialmente, la temporada de rebajas comenzó. Algunos de las descuentos resultan tan tentativos que, frecuentemente, terminamos por comprar artículos que no son de nuestro estilo ¡ni son de nuestra talla! Por eso y para evitarlo, te enlistamos los 6 errores más comunes que cometemos:

1 «No es de mi talla, pero me va a quedar»

Es uno de los errores típicos y que la mayoría hemos cometido: comprar prendas de una talla menor en espera de bajar de peso.

Aunque hacerte de una prenda más pequeña puede ser un excelente motivo para inspirarte y ponerte a dieta. Sinceramente, más del 90 por ciento de las ocasiones la pieza en cuestión se queda hasta con la etiqueta puesta, como un recordatorio de una meta incumplida.

Si quieres bajar de peso, simplemente hazlo. Cuando llegues a tu talla ideal, cómprate lo que quieras (y te quede perfecto) a manera de recompensa.

2 «No era el par»

Desde llevarte un par de zapatos que no son del mismo número, pasando por tomar dos piezas que son para el mismo pie (o no son del mismo modelo), hasta llevarte un par que no es de tu talla.

En el tema del calzado (y en general, de todo) hay que tomarlo con calma para revisar perfectamente qué te estás llevando y no sorprenderte con una mala compra al llegar a casa.

Si la fila par pagar es larga, aprovéchala para revisar a detalle cada prenda que piensas comprar.

3 «No estaba en rebaja»

En la caja, al momento de cobrarte, no siempre registran la rebaja tan como la viste en la etiqueta. Revisa que lo que estás comprando tenga el atractivo descuento que te enamoró.

En ocasiones nos llevamos por la ilusión de la etiqueta roja sin darnos cuenta que la oferta no es tan atractiva o, ¡peor aún!, está más cara de lo que costaba (es raro, pero ha llegado a suceder).

Si no pones atención, puedes comprar rebajas que no son tan buenas ofertas.

4 «Ni me gusta»

Si el descuento es espectacular, pero el producto no lo es: no lo compres. De nada sirve llenar el clóset de prendas que te salieron a un magnifico precio si éstas no hacen magnifico tu estilo.

Así de sencillo.

5 «Me esperaré hasta las últimas rebajas»

Si te gusta mucho, te queda perfecto, realmente lo necesitas, le da un plus a tu estilo o ya te imaginaste de cuántas formas lo podrás coordinar con tu guardarropa, llévatelo ahora mismo.

Sabes que esa prenda es una excelente compra y que a la larga, no es una compra de la que te arrepentirás.

Si te esperas a las segundas o terceras rebajas, es probable que nunca más la vuelvas a ver.

6 «No pedí el ticket»

Siempre, siempre, siempre: pide el ticket. Al llegar al casa, con buena luz y con calma, revisa a detalle que las tallas sean las correctas, que las piezas no presenten algún daño o, error común, tengas una pieza muy similar en el closet.

Salvo en prendas en las que la tienda claramente advierte que no se aceptan devoluciones, es de sabio cambiar de opinión.