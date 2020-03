Harvey Weinstein dio positivo al coronavirus

El exproductor estadounidense de cine, Harvey Weinstein comentó al personal de la prisión que creía tener coronavirus al ingresar al sistema penitenciario.

Según Daily Mail, Harvey, quien hace unas semanas fuera condenado a 23 años de prisión, ha dado positivo al COVID-19.

Recientemente, el exproductor de cine, quien acaba de cumplir 68 años de edad, fue reubicado en la Correccional de Wende, en el oeste de Nueva York.

Al momento de ingresar al sistema penitenciario, Harvey comentó al personal de la prisión que creía que tenía coronavirus, situación que presentan varios presos estadounidenses.

Eso ocurrió el miércoles pasado desde la famosa isla Rikers, donde varios reclusos tienen COVID-19.

De acuerdo a lo publicado por Daily Mail, una fuente anónima declaró: «Dio positivo y se puso en cuarentena».

En 1979, Harvey, junto a su hermano Bob, fundó una las productoras de cine independiente más importantes del cine estadounidense: Miramax y, posteriormente, creó The Weinstein Company.

Gracias a sus empresas, Harvey se convirtiò en uno de los empresarios más poderosos del cine hollywodense.

Pero este año, en un hecho sin precedentes para la industria, Harvey fue hallado culpable de agresión sexual en primer grado.

Quien fuera un hombre intocable, resultó culpable de practicar sexo oral a la fuerza a la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y de violación en tercer grado, penada con máximo 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

Fueron muchas las mujeres que rompieron el silencio y se atrevieron a demandar a Harvey; sin embargo, no todas las demandas procedieron, algunas por faltas de pruebas, otras porque, por tiempo, ya no procedían.

Una de las principales denunciantes de Harvey es la actriz Rose McGowan, quien no perdió oportunidad de comentar lo sucedido:

At New York prison, Harvey Weinstein put in isolation after contracting virus | Covid-19 | https://t.co/P5XQWIzDKy: Dear Harvey, In your darkest hour, repent. And in your lightest moment set yourself free. https://t.co/RULg5wz55y

— rose mcgowan (@rosemcgowan) March 22, 2020