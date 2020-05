Cómo celebrar el Día Internacional del museo, en casa

View this post on Instagram

UNE SEMAINE AVEC GLENN LIGON ONE WEEK WITH GLENN LIGON . Chaque semaine pendant la fermeture du musée d'Orsay, un artiste partage son regard sur les collections, choisissant et commentant une œuvre chaque jour, pendant sept jours. Pour la neuvième semaine, l'artiste @glennligon partage ses perspectives personnelles sur sept œuvres. . Jour 1 : Claude Monet, "Nymphéas Bleus" (entre 1916 et 1919). "Mon plus beau chef-d'œuvre, c'est mon jardin" (Claude Monet). En isolement chez moi à cause du coronavirus, j'ai souvent pensé à Monet assis calmement, peignant son jardin. En effet, si on reste assis, sans bouger, si on regarde et attend, le monde vient à vous. . Every week during the time of the closure of the musée d'Orsay, an artist offers their vision of the collections, commenting on one work every day, for seven days. For the ninth week, artist @glennligon shares intimate insights on seven favorites. . Day 1 : Claude Monet, "Blue Water Lilies" (between 1916 and 1919). "My greatest masterpiece is my garden" (Claude Monet). While I have been isolating at home because of the coronavirus, I have often thought of Monet sitting quietly and painting his garden. Indeed, if you sit still, watch and wait, the world will come to you.