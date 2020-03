Cannes 2020: el festival se pospone por coronavirus

La crisis sanitaria es mundial y, ante la recomendación de mantener la distancia social, los tradicionales festivales de primavera están modificando sus calendarios.

Ahora es el Festival de Cannes el que comunica el cambio en su programación.

El Festival de Cannes es un festival de cine celebrado en la ciudad francesa de Cannes, y acreditado por la FIAPF, junto con los festivales de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy Vary y Venecia, entre otros.

La primera edición se celebró en 1946, hace 73 años y tradicionalmente dura cerca de dos semanas durante las que se presentan nuevos proyectos cinematográficos.

La edición 73 estaba programada para efectuarse del 13 al 20; sin embargo, a través sus redes sociales, los organizadores compartieron un comunicado oficial.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 👉 https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) March 19, 2020